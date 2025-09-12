İzmir polis merkezine saldırı soruşturması! 11 şüphelinin adliyeye sevki bekleniyor

İzmir'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın, silah kullanmayı av meraklısı babasından öğrendiği, onunla atış talimi yaptığı, bomba yapımını ise internetten öğrendiği ortaya çıktı. Öte yandan İzmir'de polis merkezine saldırıyla ilgili 11 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmaya dair detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

