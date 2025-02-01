01 Şubat 2025, Cumartesi
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İzmir merkezli 13 ilde suç örgütü operasyonu: 61 tutuklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 13 ilde vatandaşları arayıp ‘Hakkınızda icra davası var’ diyerek dolandıran organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Hücre-7' operasyonlarında örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 88 şüphelinin yakalandığını, 61'inin tutuklandığını açıkladı.