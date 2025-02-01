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İzmir merkezli 13 ilde suç örgütü operasyonu: 61 tutuklama

İzmir merkezli 13 ilde suç örgütü operasyonu: 61 tutuklama

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 10:52
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 13 ilde vatandaşları arayıp ‘Hakkınızda icra davası var’ diyerek dolandıran organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Hücre-7' operasyonlarında örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 88 şüphelinin yakalandığını, 61'inin tutuklandığını açıkladı.
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İzmir merkezli 13 ilde suç örgütü operasyonu: 61 tutuklama
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