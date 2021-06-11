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İzmir Körfezi'ni müsilaj değil kirlilik vurdu! İzmir Körfezi’nin kaderi değişecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2021 09:44
Marmara Denizi'ni saran müsilaj alarma geçirmişken, İzmir Körfezi'nde de benzer görüntülerin oluşması tedirgin etti. Ancak körfezdeki görüntünün nedeni müsilaj değil fosseptik atıklar. Yaşanan çevre katliamını A Haber muhabiri Gamze Elçi’nin konuğu olan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar canlı yayında değerlendirdi.
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