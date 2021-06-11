İzmir Körfezi'ni müsilaj değil kirlilik vurdu! İzmir Körfezi’nin kaderi değişecek mi?

Marmara Denizi'ni saran müsilaj alarma geçirmişken, İzmir Körfezi'nde de benzer görüntülerin oluşması tedirgin etti. Ancak körfezdeki görüntünün nedeni müsilaj değil fosseptik atıklar. Yaşanan çevre katliamını A Haber muhabiri Gamze Elçi’nin konuğu olan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar canlı yayında değerlendirdi.

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