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İzmir Körfezi'nde kirlilik dip balıklarını öldürüyor! İzmir Körfezi alarm veriyor

İzmir Körfezi'nde kirlilik dip balıklarını öldürüyor! İzmir Körfezi alarm veriyor

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 15:38
İzmir Körfezi bir türlü temizlenmiyor, felaket her geçen gün katlanıyor. Uzmanlar yaptıkları araştırmada bölgede en çok dip balıklarının öldüğünü belirledi. Uzmanlar balıkların tüketilmemesi konusunda da uyarıyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul anlattı.
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