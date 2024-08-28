28 Ağustos 2024, Çarşamba
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İzmir Körfezi'nde kirlilik dip balıklarını öldürüyor! İzmir Körfezi alarm veriyor
İzmir Körfezi bir türlü temizlenmiyor, felaket her geçen gün katlanıyor. Uzmanlar yaptıkları araştırmada bölgede en çok dip balıklarının öldüğünü belirledi. Uzmanlar balıkların tüketilmemesi konusunda da uyarıyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul anlattı.