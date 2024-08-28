İzmir Körfezi'nde kirlilik dip balıklarını öldürüyor! İzmir Körfezi alarm veriyor

İzmir Körfezi bir türlü temizlenmiyor, felaket her geçen gün katlanıyor. Uzmanlar yaptıkları araştırmada bölgede en çok dip balıklarının öldüğünü belirledi. Uzmanlar balıkların tüketilmemesi konusunda da uyarıyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul anlattı.

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