İzmir kış ortasında susuz kaldı

İzmir Kemalpaşa ilçesi; İZSU'ya ait ana boru hattındaki arıza nedeniyle günlerdir susuzlukla mücadele ediyor. İlçe halkı su ihtiyaçlarını ise bakın nasıl gideriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN