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İzmir kış ortasında susuz kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 08:45
İzmir Kemalpaşa ilçesi; İZSU'ya ait ana boru hattındaki arıza nedeniyle günlerdir susuzlukla mücadele ediyor.  İlçe halkı su ihtiyaçlarını ise bakın nasıl gideriyor.
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İzmir kış ortasında susuz kaldı
İzmir kış ortasında susuz kaldı
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