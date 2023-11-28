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İzmir göle döndü Tunç Soyer Avrupa’ya gitti

A Haber
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Giriş: 28.11.2023 14:18
Günler önce uyarılmasına rağmen İzmir, hafta sonu etkili olan sağanak yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalandı. İzmir'de tüm bu olumsuzluklara bir de kronik altyapı eksikliği eklenince bildik manzaralar kaçınılmaz oldu. Selin yaşandığı gün, sokaklarda kısa bir süre görüntü veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ise, sel sonrası Polonya'ya gittiği ortaya çıktı.
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İzmir göle döndü Tunç Soyer Avrupa’ya gitti
İzmir göle döndü Tunç Soyer Avrupa’ya gitti
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