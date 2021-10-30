30 Ekim 2021, Cumartesi
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İzmir depreminin simgesi: Ayda Gezgin! Annesinin ismi oyun parkına verildi
Türkiye 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen 6,8'lik depremle sarsılmıştı. 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ayda İzmir depreminin simgesi olmuş, herkesin yüreğinde yer edinmişti. Ayda'nın annesi ise enkaz yığınları arasında hayata veda etmişti. Ayda'nın annesinin adı oyun oynadığı parka verildi.