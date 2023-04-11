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İzmir Buca'da çöp yığınları! Çöplerin oluşturduğu görüntü ve kötü koku rahatsız ediyor

A Haber
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Giriş: 11.04.2023 08:49
Güncelleme:11.04.2023 08:49
İzmir Buca'da boş olan arazinin çevresi çöp yığınları ile doldu. Çöplerin oluşturduğu görüntü ve kötü koku vatandaşı bezdirdi. Şehrin göbeğinde yine oluşan çöp dağları aynı zamanda insan sağlığını da tehdit ediyor. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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