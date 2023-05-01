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İzmir Bornova'da çöp isyanı! Vergi toplanıyor çöpler toplanmıyor

A Haber
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Giriş: 01.05.2023 12:50
İzmir Bornova'daki Ayakkabıcılar sitesinde çöp yığını oluştu. Peki çöpler neden toplanmıyor? A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı. Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti.
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