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İzmir bombası! Tunç Soyer'den "Akşener pazarlık için yaptı" çıkışı: Ümit Özlale kuvvetli bir aday değil

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Giriş: 22.09.2023 09:38
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde ayrı aday çıkaracaklarını duyurmasının ardından CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de Ümit Özlale'yi aday göstermesi muhalefetin siyaset gündemini hareketlendirdi. Akşener "İzmir'i kokudan kurtaracak" diyerek Özlale'yi takdim ederken, Tunç Soyer'den konuya ilişkin açıklamalar geldi. Soyer Akşener'in Özlale hamlesini "İstanbul ve Ankara için pazarlık" olarak yorumlarken Özlale'nin kuvvetli bir aday olmadığını vurguladı. Ayrıca yerel seçimlerde ittifakın şart olmadığını söyleyen Soyer, Kılıçdaroğlu'nu da sahiplendi. İşte detaylar...
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