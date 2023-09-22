22 Eylül 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İzmir bombası! Tunç Soyer'den "Akşener pazarlık için yaptı" çıkışı: Ümit Özlale kuvvetli bir aday değil
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde ayrı aday çıkaracaklarını duyurmasının ardından CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de Ümit Özlale'yi aday göstermesi muhalefetin siyaset gündemini hareketlendirdi. Akşener "İzmir'i kokudan kurtaracak" diyerek Özlale'yi takdim ederken, Tunç Soyer'den konuya ilişkin açıklamalar geldi. Soyer Akşener'in Özlale hamlesini "İstanbul ve Ankara için pazarlık" olarak yorumlarken Özlale'nin kuvvetli bir aday olmadığını vurguladı. Ayrıca yerel seçimlerde ittifakın şart olmadığını söyleyen Soyer, Kılıçdaroğlu'nu da sahiplendi. İşte detaylar...