İzmir AK Parti belediyeciliğine hasret kalmış! Hamza Dağ ile tokalaşan gencin sözleri dikkat çekti. TKP'liyim size oy vereceğim

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, şehir halkıyla kurduğu temas ile herkesin gönlünü kazandı. CHP'li belediyenin hakim olduğu bölgede gidilmedik yer bırakmayan Dağ, birçok kesimin desteğini alarak AK Parti'nin oyunu rekor seviyelere çıkarmayı başardı. Başkan adayı Hamza Dağ İzmir sokaklarında gezerken kendisiyle tokalaşan genç ile arasında geçen diyalog ise, bölgenin AK Parti belediyeciliğine olan hasretini gözler önüne serdi.