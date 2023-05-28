İZMİR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!

Türkiye, 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidecek. 2. turda adaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Seçmenler sandık başına giderek Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları da YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından anbean, kesintisiz ve canlı olarak ahaber.com'da olacak. İşte 14 Mayıs Seçim Sonuçları tek tıkla sorgulama ekranı