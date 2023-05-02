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İzleyenleri duygulandıran video: Türkiye’mizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak!

A Haber
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Giriş: 02.05.2023 16:15
Türkiye'de son 20 yılda her alanda yaşanan değişimlerin anlatıldığı video izleyenleri duygulandırdı. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gözler önüne serdi. Film kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından "Söz verdiğimiz gibi; Türkiye’mizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak!" notuyla paylaştı.
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İzleyenleri duygulandıran video
İzleyenleri duygulandıran video
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