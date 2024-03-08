08 Mart 2024, Cuma
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İz bırakan seçim şarkıları! Popüler şarkılarla seçim rekabeti
Türkiye adım adım 31 Mart Yerel Seçimlerine gidiyor. İttifak yapanlar, yarışa tek adayla çıkacak olanlar sahada ve bu seçimlerin de vazgeçilmezi elbette partilerin siyasi iletişim aracı müzikler şarkılar. Şimdi gelin tarihe uzanalım ve kozlarını sandıkta paylaşan liderlerin adayların meydanlardaki bazı seçim müziklerine kulak verelim.