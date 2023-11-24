24 Kasım 2023, Cuma
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İYİ Parti'yi Akşener'in oğlu mu yönetiyor? İYİ Parti’de neler oluyor?
İYİ Parti'den ihracı istenen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Dikbayır, Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı'nın iş insanlarından kayıt dışı para toplayıp Akşener'in özel kalemine ve eşine verdiğini iddia etti. Dikbayır'ın hedefinde Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener de vardı. Peki İYİ Parti'yi Akşener'in oğlu mu yönetiyor? İYİ Parti’de neler oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan iletişimci yazar Ferhat Murat değerlendirdi.