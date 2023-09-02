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İYİ Parti’ye İmamoğlu ve Yavaş resti! Kılıçdaroğlu’ndan mesaj: Belediyelerimizi bırakmayız

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 12:01
Muhalefet kulislerinde “Ekrem İmamoğlu CHP'nin, Mansur Yavaş İYİ Parti'nin adayı olsun ''formülü dillendiriliyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu formüle kapıyı kapattı. Baştan Ankara ve İstanbul olmak üzere hiç bir CHP'li belediyenin İYİ Parti'ye bırakılmayacağının mesajını verdi. Kılıçdaroğlu; seçim sonuçları ve altılı masa ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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