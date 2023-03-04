İYİ Parti'nin yeni yol haritası ne olacak? Meral Akşener yeni bir koalisyon arayışına girecek mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı koalisyonu terk edip masayı dağıttı. Peki İYİ Parti'nin bundan sonraki yol haritası ne olacak? Akşener'in B planı var mı? A Haber muhabiri Rüya Akkuş son gelişmeleri aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN