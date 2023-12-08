08 Aralık 2023, Cuma
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İYİ Parti'nin seçim ittifakını reddetmesi, CHP kulislerinde nasıl yankılandı?
İyi Parti, CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti. CHP kulisleri ikiye bölündü. Parti kulislerinde, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya gelmez denilen partileri aynı masa etrafında buluşturduğu hatırlatıldı. "Kılıçdaroğlu altılı masayı kurdu, özel bir masayı kuramadı." tepkileri dile getirildi. CHP'de "Biz üzerimize düşeni yaptık seçmen sağduyulu." diyenlerin yanı sıra, "Elimiz artık daha rahat." görüşünü savunanlar da var. Bu sonucun, başta HDP olmak üzere diğer partilerle iş birliği olasılığı konusunda CHP'nin elini rahatlattığını düşünenler de bulunuyor.İşte haberin detayları...