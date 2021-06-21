İYİ Parti'nin sahnelediği soğan tiyatrosunun başaktörü A Haber’e konuştu: Pişmanım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Haziran'da Adana'nın Ceyhan ilçesine gitmiş, o sırada Mehmet Bülbül, Meral Akşener'in önüne soğanları atmış, "Para etmiyor" diye bağırmıştı. A Haber'e konuşan Mehmet Bülbül olayın aslını anlattı, üzgün olduğunu söyledi, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesten özür dilediğini söyledi.

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