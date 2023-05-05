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İyi Parti’nin o videosuna şehit ailesi isyan etti: Bu kepazeliğe son verin

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Giriş: 05.05.2023 11:26
2020 yılında Siirt’in Pervari ilçesinde şehit olan polis memuru Muhammed Demir’in İyi Parti’nin seçim videosunda cenaze görüntüleri yer aldı. Şehidin ailesi “erişimin engellenmesi için” mahkemeye başvurdu. Şehidin babası İbrahim Demir, Teröristlerle işbirliği yapan parti nasıl olur da benim çocuğumu reklamında kullanır? Siz nasıl partisiniz, biz sizleri gerçekten insan zannediyorduk ama sizler insan değilmişsiniz" tepkisinde bulundu. İşte ayrıntılar...
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