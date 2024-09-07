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İYİ Parti’nin koltuk sayısı 31'e düştü!

İYİ Parti’nin koltuk sayısı 31'e düştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 19:46
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ataş yaptığı açıklamada, “istifa kararının artık kaçınılmaz olduğunu" söyledi. Ataş'ın istifasıyla İYİ Parti’nin meclisteki koltuk sayısı da 31'e düştü.
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