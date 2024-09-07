İYİ Parti’nin koltuk sayısı 31’e düştü!

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ataş yaptığı açıklamada, “istifa kararının artık kaçınılmaz olduğunu" söyledi. Ataş'ın istifasıyla İYİ Parti’nin meclisteki koltuk sayısı da 31'e düştü.

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