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İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu! Meral Akşener resmen duyurdu...

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 16:21
Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren İYİ Parti'de İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayları belli oldu. Meral Akşener İstanbul için Buğra Kavuncu'yu tercih ederken, Ankara'da ise Cengiz Topel Yıldırım aday gösterildi. İşte detaylar...
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