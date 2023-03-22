İYİ Parti'nin HDP tutarsızlığı! İYİ Partili Erhan Usta'dan "Nezaket ziyareti" yorumu

İYİ Parti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmalı HDP ziyaretini normal karşıladı. Grup başkan vekili Erhan Usta, ''Görüşmeyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Bundan daha tabi bir şey olamaz.'' dedi.

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