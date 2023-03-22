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İYİ Parti'nin HDP tutarsızlığı! İYİ Partili Erhan Usta'dan "Nezaket ziyareti" yorumu

A Haber
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Giriş: 22.03.2023 09:17
İYİ Parti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmalı HDP ziyaretini normal karşıladı. Grup başkan vekili Erhan Usta, ''Görüşmeyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Bundan daha tabi bir şey olamaz.'' dedi.
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