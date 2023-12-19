19 Aralık 2023, Salı
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İYİ Partililerin gizli görüşmelerindeki adresi Ekrem İmamoğlu mu? Destek vermeyen İYİ Parti'yi bölme operasyonu...
Yerel seçimlere kısa bir süre kalırken İYİ Parti'de yaşanan istifalar ve parti içindeki kaos her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Özellikle Akşener ve GİK üyeleri tarafından alınan seçimlere müstakil girme kararı partideki Ekrem İmamoğlu destekçilerinde rahatsızlık yaratırken, günlerdir üst üste istifalar gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kucaklaşan Akşener-İmamoğlu ikilisinin bu duruma gelmesi siyaset arenasında sorgulanmaya neden olurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu konudaki sessiz tavrı da dikkatlerden kaçmıyor. Diğer yandan İmamoğlu'nun, İYİ Parti'yi parçalayarak hizaya sokmaya çalışması sonrası kulislerde yeni bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...