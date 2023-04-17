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İYİ Partiliden Çakıroğlu'nun katiline burs! Acılı babadan Meral Akşener'e tepki

A Haber
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Giriş: 17.04.2023 15:04
Vekil adayı Seyithan İzsiz'in PKK'lıya burs verdiği ortaya çıktı. Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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