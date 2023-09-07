07 Eylül 2023, Perşembe
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İYİ Partili vekil TOGG'a hayran kaldı: Gittim yerinde gördüm gurur duydum
Türkiye'nin yerli akıllı cihazı Togg'un Gemlik Kampüsü'nde bir ilk yaşandı. Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan Togg T10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle muhalefet vekillerinin ardından İYİ Partili Nebi Hatipoğlu'dan da tam not aldı. Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gittim yerinde gördüm bir sanayici olarak gurur duydum" ifadelerini kullandı.