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İYİ Partili Ümit Özlale Fatih Portakal'ın kendisine ilişkin "istifa edecek" iddialarını yalanladı: Niyetini duyum diye paylaşıp gündemi meşgul etmiş

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Giriş: 23.11.2023 16:34
CHP fondaşı Fatih Portakal Sözcü TV'deki canlı yayını esnasında İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ümit Özlale'nin partisinden istifa edeceğini ve başka bir partiye geçeceğini iddia etti. Özlale iddialara yönelik yanıt verirken "İnsan bazen niyetlerini duyum diye belirtip gündemi meşgul edebiliyor. Hiç istifa etmeyi düşünmedim." dedi. Yerel seçimlerdeki ittifak girişimlerine de değinen Özlale, CHP'ye İstanbul ve Ankara konusunda açık kapı bıraktı.
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