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İYİ Partili Ümit Dikbayır savunma yaptı: İftiraya savunma yapmak rencide edici

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Giriş: 03.12.2023 10:42
İYİ Parti'de ihraç istemiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır yazılı savunma yaptı. Savunmasında Genel Başkan Meral Akşener'i eleştiren Ümit Dikbayır, hakkındaki tüm iddiaları reddetti.
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