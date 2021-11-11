11 Kasım 2021, Perşembe
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İYİ Partili Türkkan hakkında fezleke! Dokunulmazlığının kaldırılması talep ediliyor
Bingöl’de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.