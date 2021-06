İYİ Parti'li Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğine geçit yok! Ekipler tahliye ediyor

Kocaeli’de İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan’a ait 15 kaçak yapıyla ilgili yıkım kararının kesinleşmesinin ardından çiftlikte tahliye işlemi başlatıldı.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası ilçesi Köseler köyündeki çiftlik arazisiyle ilgili Dilovası Belediyesi geçen yıl haziran ayında incelemelerde bulundu. Lütfü Türkkan'a ait Nezir Ağa Et Entegre Besicilik'te inceleme yapan ekipler, 28 bin metrekarelik alandaki yapıları kayıt altına aldı.



Arazideki 181 metrekarelik bakım evi, 17 metrekarelik yem tankı, 96 metrekarelik ofis, 2 bin 189 metrekarelik ahır, 685 metrekarelik ahır, 288 metrekarelik ahır, 326 metrekarelik ahır, 167 metrekarelik sağımhane, 46 metrekarelik kır evi, 282 metrekarelik samanlık, 149 metrekarelik depo, 41 metrekarelik at ahırı, 190 metrekarelik perde duvar, 7 metrekarelik yakıt tankı ve 275 metrekarelik yem deposu kayıt altına alındı. Çiftlikle ilgili yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, yapı kayıt belgesi gibi tüm resmi belgeler istenirken, herhangi bir belge ibraz edilemedi.



İncelemede, 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilirken, Dilovası Belediyesi Encümeni tarafından yapıların ruhsatlı hale dönüştürülmesi için bir ay süre verildi. Ayrıca Gecekondu Kanununun 18. Maddesi kapsamına giren yapıların yıkılması için İmar Kanununun 42. maddesine göre tespit edilen 15 kaçak yapı için 662 bin 794 TL ceza uygulandı. Dilovası Belediyesi tarafından kaçak yapıların yıkılması için verilen ek sürenin dolmasının ardından 22 Temmuz'da alınan kararla, yapıların 7 Ağustos'ta yıkılmasına karar verildi.



Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'ne Lütfü Türkkan'a ait olan Nezir Ağa Çiftliği Et Entegre Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Dilovası Belediyesi'ne dava açıldı. Kocaeli 1. İdare Mahkemesi de yıkım kararının durdurulmasına karar verdi.



Kaçak olduğu iddia edilen çiftliğin tahliye edilmesi için verilen süre dolunca bugün bölgeye jandarma, belediye ve elektrik dağıtım ekipleriyle iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin çiftlik içerisinde yaptıkları incelemelerin ardından tahliyenin başlayacağı öğrenildi.