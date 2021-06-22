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İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın 4 çalışanı gazetecilere saldırdı! Öldüresiye darp edilen muhabir: Yere yattım ve tekmelemeye devam ettiler

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Giriş: 22.06.2021 17:44
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın 15 kaçak yapısının yıkım çalışmaları sırasında haber takibi yapan İHA Muhabiri Mustafa Uslu, vekilin 4 çalışanı tarafından öldüresiye darp edildi. Tekmelerle saldırıya uğrayan ve kameraları  kırılan Uslu, "Bana, 'Seni de parçalarım, drone da parçalarım' gibi şeyler söylediler. Zaten vurmaya başladılar. Yere yattım ve tekmelemeye devam ettiler" dedi.
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