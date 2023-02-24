İYİ Partili Koray Aydın'ın "İlk Evim Projesi" iddialarına yalanlama! "8 bin başvuru var" demişti 8 milyon cevabı geldi

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, katıldığı bir programda TOKİ'nin sosyal konut projesine yapılan başvurularda 8 bin kişinin başvuru yaptığını iddia etti. "Onlar da geri çekiyor" diyen İYİ Partili Aydın'a cevap İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezince hazırlanan raporda, "İlk Evim Projesi kapsamında yapılacak 250 bin konut için, e-Devlet ve bankalar üzerinden 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvuru yapmıştır. Başvuru tarihinin sona ermesine kadarki süreçte, yapılan başvurulardan 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayılmıştır." ifadesine yer verildi.