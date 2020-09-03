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İyi Partili isimden ırkçı sözler!

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Giriş: 03.09.2020 21:29
Güncelleme:03.09.2020 21:32
Bursa Yıldırım Belediyesi'nin Meclis Toplantısı ırkçı sözlere sahne oldu. Toplantıda söz alan İyi Partili Ferit Gürsoy, "Suriyeliler çok çabuk ürüyor" dedi. Gürsoy'un bu sözlerine meclis üyelerinden tepki gelince geri adım attı.

"Bunlar çabuk ürüyor" Bu skandal sözler, tepkilerin odak noktası oldu.

Bursa Yıldırım Belediye Meclis Toplantısı Suriyeli sığınmacılar gündemiyle toplandı. Söz alan İyi Partili Ferit Gürsoy'un konuşması tartışmaya
neden oldu.

AK Partililer, Gürsoy'un "Bunlar (Suriyeliler) çabuk ürüyor" sözlerine tepki gösterdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Meclis'te tartışmanın büyümemesi için araya girdi.

Gürsoy ise ırkçı açıklamasından dolayı özür diledi.

İyi Parti Fatih Belediye Başkan Adayı İlay Aksoy da sözleri ve astırdığı afişle Suriyelilere hedef almıştı.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ise Suriyelilerle ilgili gerçeği yansıtmayan birçok açıklama yapmıştı.

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