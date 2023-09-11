11 Eylül 2023, Pazartesi
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İYİ Partili Erel'den ''İzmir'' çıkışı: AK Parti 5 yılda ayağa kaldırırdı
İYİ Parti ile CHP arasında karşılıklı yerel seçim restleşmeleri yaşanmaya devam ediyor. İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Av. Ayhan Erel, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başarısız bir yönetim sergilediğine dikkat çekerek "Keşke İzmir'i bir dönem iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse ve bir daha İzmir'i diğer partiler almasın diye sanırım 5 yılda ayağa kaldırırdı" dedi.
İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ayhan Erel, katıldığı canlı yayında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CHP yönetimindeki İzmir'e değinen Erel, kentin içinde bulunduğu kötü durumdan dolayı şikayetlerini dile getirdi."AK PARTİ İZMİR'İ 5 YILDA AYAĞA KALDIRIRDI"
Yakın zamanda İzmir'e gittiğini ve CHP yönetimindeki şehrin kötü durumunu gözleri ile gördüğünü ifade eden Erel, "Bir yakınımın düğünü sebebiyle İzmir'e gittim. İzmir çok yorgun bir şehir, gittiğimde gönlümden 'Keşke İzmir'i bir dönem iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse ve bir daha İzmir'i diğer partiler almasın diye sanırım 5 yılda ayağa kaldırırdı' diye geçirdim" sözlerini kullandı.