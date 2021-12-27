27 Aralık 2021, Pazartesi
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İYİ Partili Aytun Çıray’dan skandal “TURKOVAC yaptırmayın” mesajı
Milli imkanlarla üretilen koronavirüs aşısı TURKOVAC uluslararası standartlarda, büyük bir çalışma sonucu ortaya çıktı. Dünyanın takdir ettiği çalışmalar İYİ Parti cephesini rahatsız etti. Öyle ki İzmir Milletvekili Aytun ÇırayTURKOVAC’ın koruyuculuğunun düşük olduğunu iddia etti. "Yaptırmayın" mesajı verdi. İşte tepki çeken o açıklama.