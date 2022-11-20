20 Kasım 2022, Pazar
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İYİ Partili Aytun Çıray'dan skandal paylaşım: Kahraman TSK'nın harekatını lekelemeye çalıştı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'a yaptığı hava harekatının ardından İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray skandal bir paylaşımda bulundu. Çıray, ABD Erbil Başkonsolosluğunun açıklaması üzerinden Kahraman Mehmetçiğin harekatını lekelemeye çalıştı.