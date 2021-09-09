09 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Partili Aytun Çıray'dan skandal darbe çağrısı

İYİ Partili Aytun Çıray'dan skandal darbe çağrısı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2021 07:03
Güncelleme:09.09.2021 08:49
Emekli amirallerin darbe bildirisine destek veren İYİ Partili Aytun Çıray'dan skandal bir açıklama daha geldi. İYİ Partili Çıray katıldığı canlı yayında darbe çağrısı yaptı. Çıray Halk TV'deki açıklamalarında "Bu memlekette Anayasa Mahkemesi, Yargıtay başka şeyler ne için var?" ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanlığından 81 ilde Güvenli Eğitim Uygulaması
İçişleri Bakanlığından 81 ilde Güvenli Eğitim Uygulaması
İYİ Partili vekil CHP’ye isyan!
İYİ Partili vekil CHP'ye isyan!
Cumhuriyet Gazetesi’nin din dersi hazımsızlığı
Cumhuriyet Gazetesi'nin din dersi hazımsızlığı
Drone ile İstanbul trafiğine bakış!
Drone ile İstanbul trafiğine bakış!
CHP’li İlgezdi’den skandal aşı açıklaması!
CHP’li İlgezdi’den skandal aşı açıklaması!
İYİ Partili Aytun Çıray’dan skandal darbe çağrısı
İYİ Partili Aytun Çıray'dan skandal darbe çağrısı
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü
Bilim Kurulu toplantısı sonrası yüz yüze eğitim açıklaması
Bilim Kurulu toplantısı sonrası yüz yüze eğitim açıklaması
Kahramanmaraş merkezli PKK/KCK operasyonu
Kahramanmaraş merkezli PKK/KCK operasyonu
19 yılda 567 kilometre uzunluğunda 364 tünel
19 yılda 567 kilometre uzunluğunda 364 tünel
Basmacı İbrahim Efendi sergisi açıldı!
Basmacı İbrahim Efendi sergisi açıldı!
TEKNOFEST’te roket yarışması heyecanı!
TEKNOFEST'te roket yarışması heyecanı!
Daha Fazla Video Göster