İYİ Partili Aytun Çıray’dan skandal darbe çağrısı

Emekli amirallerin darbe bildirisine destek veren İYİ Partili Aytun Çıray'dan skandal bir açıklama daha geldi. İYİ Partili Çıray katıldığı canlı yayında darbe çağrısı yaptı. Çıray Halk TV'deki açıklamalarında "Bu memlekette Anayasa Mahkemesi, Yargıtay başka şeyler ne için var?" ifadelerine yer verdi.