İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'Saraçhane' itirafı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada olmaması lehimize oldu

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, katıldığı canlı yayında, Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meral Akşener'in İmamoğlu konusunda hızlı aksiyon almasının oylarını artırdığını söyleyen Çıray, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu" diye konuştu.