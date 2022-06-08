08 Haziran 2022, Çarşamba
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İYİ Partili Aytun Çıray Gezi olaylarına sahip çıktı
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Gezi provokasyonuna sahip çıktı. Aytun Çıray'a tepki AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'den geldi. Demir, Gezi'nin iktidara karşı yapılmış bir kalkışma olduğunu vurguladı.