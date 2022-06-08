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İYİ Partili Aytun Çıray Gezi olaylarına sahip çıktı

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Giriş: 08.06.2022 13:37
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Gezi provokasyonuna sahip çıktı. Aytun Çıray'a tepki AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'den geldi. Demir, Gezi'nin iktidara karşı yapılmış bir kalkışma olduğunu vurguladı.
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