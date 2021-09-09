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İYİ Partili Aytun Çıray CHP’li belediyelere isyan etti: Partimize karşı hassas olsunlar

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Giriş: 09.09.2021 09:05
Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ters düşen CHP ve İYİ Parti şimdi de yerelde çıkar çatışmasına girdi. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP'li belediyelere manidar uyarılarda bulundu. CHP'li belediyelerin kendilerini "Çok fazla gözetmedikleri" imasında bulunan Aytun Çıray, "Bizi de görün" mesajı verdi.
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