11 Eylül 2023, Pazartesi
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İYİ Partili Ayhan Erel iftiracı CHP'li Tanrıkulu'nu bombaladı: Gaflettir! İhanettir
Kılıçdaroğlu’nun yanında terörist cenazelerinde boy gösteren, SİHA’lara karşı çıkan, Kandil’e selam çakan, PKK sloganlarını izlemekle yetinen ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bir skandala daha imza atmıştı. Katıldığı televizyon programında yalan söylemleri ile TSK’yı hedef alan hadsiz Tanrıkulu, “Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." demişti. İYİ Partili Ayhan Erel, Tanrıkulu'nun TSK'ye yönelik iftiralarına sert tepki gösterdi. Erel, "Askerlerimize bu şekilde ifadelerde bulunmak gaflettir, ihanettir." ifadelerini kullandı.