05 Eylül 2023, Salı
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İYİ Partili Adnan Beker'den çarpıcı itiraf
İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, seçim döneminde Millet İttifakı'nda yaşanan krizlere ilişkin çok konuşulacak itiraflarda bulundu, "Altılı Masa seçimi kazanmış olsaydı, biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş" dedi. Beker, seçimi kaybetme nedenleri olarak da Kılıçdaroğlu'nun HDP ile iş birliğini gösterdi.