İYİ Partili Adnan Beker'den bomba itiraf: Allah memleketi korumuş!

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 8'li koalisyon alınan hezimet sonrası dağıldı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, Akşener'in masadan kalkması ve Ümit Özdağ ile yapıldığı ortaya çıkan gizli protokolü değerlendirdi. Beker, "Diyelim ki 6'lı masa seçimi kazandı. Ya biz daha bakanları oluşturamazmışız. Biz daha atamalar yapamazmışız, Allah memleketi korumuş." dedi.