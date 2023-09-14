14 Eylül 2023, Perşembe
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İYİ Parti’den yerel seçim kararı! 81 ilde kendi adayını çıkaracak
İYİ Parti'nin merakla beklenen yerel seçim kararı açıklandı. Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, yerel seçimlerde 81 il ve ilçelerinde kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldıklarını duyurdu. Partinin Genel İdare Kurulu toplantısında olası iş birlikleri için Başkanlık Divanı’na yetki verildi.