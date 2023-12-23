23 Aralık 2023, Cumartesi
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İYİ Parti’den MHP’ye geçiş! Parti içindeki istifa dalgası büyüyecek
"Partimize operasyon yapıyorlar" diyen Meral Akşener'in CHP'ye savaş ilanı iki parti arasındaki krizde yeni perde açtı. Akşener her ne kadar "Savaşa varım" diyerek meydan okusa da eski kurmayı bu çıkışı inandırıcı bulmuyor. Akşener'in sözlerinin arka planında ne var?