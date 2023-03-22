İYİ Parti’den istifalar gelir mi?

İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi için grup kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin rakamı açıklanmadı ancak karar "oy birliği ile alındı" denildi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Yavuz Ağıralioğlu'nun toplantıya katılmaması dikkat çekti. Ağıralioğlu'nun dışında birçok ismin de tepki olarak toplantıya katılmadığı öne sürüldü. Öte yandan HDP bugün Kılıçdaroğlu ile ilgili kararını açıklayacak. İYİ Parti HDP taleplerine ne diyecek? HDP'nin kararı ne olacak? Ankara'da neler konuşuluyor? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

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