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İYİ Parti'den 'İmamoğlu-Yavaş' yalanlaması: Böyle bir talebimiz yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2023 17:46
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Meral Akşener ile görüşeceği iddialarını yalanladı. Zorlu, "Bizim böyle bir talebimiz olmadı" dedi.
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