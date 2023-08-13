13 Ağustos 2023, Pazar
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İYİ Parti'den CHP'ye söğüşçüler için üstü kapalı talimat: Kapıyı gösterin!
Seçimlerde yaşanan hezimet sonrası altılı koalisyonda tam bir kaos yaşanırken İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale masadaki söğüşsever küçük ortakları hedef aldı. Bu partilerle ittifakın sürmesi durumunda yerel seçimlerde de istenen sonucun alınamacağını söyleyen Özlale, CHP'ye "kapıyı gösterin" çağrısı yaptı. Diğer yandan Özlale, "Partilerin hür ve müstakil olarak kendi ayakları üzerinde durması gereken bir dönemdir" diyerek seçimlere ayrı girebileceklerinin sinyalini verdi. İşte detaylar...