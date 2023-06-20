20 Haziran 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İYİ Parti'den CHP'ye kazık! Deşifre oldular... Akşener'in sağ kolu Turhan Çömez: Sonuç alacak adımlar atacağız
Türkiye, 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' deyip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Meclis'te de Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti. Koalisyon ortakları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarihi bir hezimet yaşarken, muhalefette ise büyük kopuşlar yaşanmaya başlandı. CHP'ye 'yerel seçimlere ayrı gireceğiz' resti çeken İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'den sonra topa İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez girdi. Çömez'in, "Önümüzde bir vizyon oluştu, güçlü bir şekilde sahada olacağız, sonuç alacak adımları atmak için her türlü çalışacağız" sözleri İYİ Parti'nin CHP'ye atacağı kazığı günyüzüne çıkardı.