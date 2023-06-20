İYİ Parti'den CHP'ye kazık! Deşifre oldular... Akşener'in sağ kolu Turhan Çömez: Sonuç alacak adımlar atacağız

Türkiye, 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' deyip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Meclis'te de Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti. Koalisyon ortakları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarihi bir hezimet yaşarken, muhalefette ise büyük kopuşlar yaşanmaya başlandı. CHP'ye 'yerel seçimlere ayrı gireceğiz' resti çeken İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'den sonra topa İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez girdi. Çömez'in, "Önümüzde bir vizyon oluştu, güçlü bir şekilde sahada olacağız, sonuç alacak adımları atmak için her türlü çalışacağız" sözleri İYİ Parti'nin CHP'ye atacağı kazığı günyüzüne çıkardı.