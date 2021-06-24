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İYİ Parti’den basına art arda saldırı! Meral Akşener’in basın özgürlüğü çelişkisi

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Giriş: 24.06.2021 10:06
Güncelleme:24.06.2021 10:09
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Mayıs’ta partisinin parlementer sistem taslağını açıklamış, basın özgürlüğüne de geniş yer ayırmıştı. İşte o açıklamanın üzerinden bir ay bile geçmeden gazetecilere art arda saldırılar gerçekleşti. İYİ Partililer Hatay'da A Haber'i engelledi, Kocaeli'de ise İHA muhabirini acımasızca darbetti. Meclis Grup toplantısı sonrası ise bu kez Meral Akşener'in korumaları sahneye çıktı. Hedefte yine gazeteciler vardı.
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