24 Haziran 2021, Perşembe
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İYİ Parti’den basına art arda saldırı! Meral Akşener’in basın özgürlüğü çelişkisi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Mayıs’ta partisinin parlementer sistem taslağını açıklamış, basın özgürlüğüne de geniş yer ayırmıştı. İşte o açıklamanın üzerinden bir ay bile geçmeden gazetecilere art arda saldırılar gerçekleşti. İYİ Partililer Hatay'da A Haber'i engelledi, Kocaeli'de ise İHA muhabirini acımasızca darbetti. Meclis Grup toplantısı sonrası ise bu kez Meral Akşener'in korumaları sahneye çıktı. Hedefte yine gazeteciler vardı.